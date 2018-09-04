Жители домов под генуэзским мостом получат новое жилье через месяц

Генуя, Италия, , 14:38 — REGNUM Жители домов, расположенных под частично обрушившимся мостом Моранди в Генуе, во вторник, 4 сентября, провели акцию протеста во время заседания рабочей группы по решению вопросов, связанных с трагедией, передает Il Giornale.

Граждане требовали от рабочей группы, в состав которой входят представители местных и национальных властей, в первую очередь решать именно их проблемы, а не заниматься обсуждением возможного сноса моста или других тем.

Проблема для граждан состоит в том, что они были выселены из домов, расположенных под мостом, и не могут вернуться обратно за вещами, потому что сохраняется опасность окончательного обрушения моста.

Протест жителей увенчался успехом, отмечает издание: мэр Генуи Марко Буччи во время заседания заявил, что новые дома будут предоставлены оставшимся без крова не в ноябре, как это планировалось ранее, а в течение сентября 2018 года.

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14 августа в результате частичного обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton. Кроме того, в правительстве считают виновными и своих предшественников, которые заключали концессионные соглашения на несправедливых условиях.

Правительство намерено разорвать концессионный контракт с группой Benetton без выплаты компенсации и взыскать с группы крупный штраф в размере до 150 млн евро. Также власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации отрасли и о судебных исках против политиков, заключавших договоры с частным бизнесом «на несправедливых условиях».