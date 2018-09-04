Работа над эффективностью блокировок Telegram продолжается — Роскомнадзор

Москва, , 14:37 — REGNUM Работа над эффективностью блокировок мессенджера Telegram продолжается в Российской Федерации. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

По его словам, ведомство работает над тем, чтобы повысить эффективность блокировок мессенджера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иск Роскомнадзора об ограничении доступа к Telegram на территории РФ был удовлетворен Таганском судом Москвы 13 апреля 2018 г. Причина — неисполнение администрацией мессенджера требований ФСБ РФ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей.

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