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Аун Сан Су Чжи подверглась критике по делу журналистов Reuters

Общество

Фактический лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи подверглась критике мировой общественности

Янгон, Мьянма, 4 сентября 2018, 14:43 — REGNUM  Лауреат Нобелевской премии мира и лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи была подвергнута критике мировой общественности за молчание и бездействие, в связи с тюремным заключением двух журналистов Reuters, сообщает Sindonews.

Суд Янгона в понедельник, 3 сентября, объявил двух журналистов виновными в соответствии с законом о государственной тайне и приговорил их к семи годам тюремного заключения. Этот вердикт вызвал возмущение со стороны ООН, Европейского союза и Соединенных Штатов.

Защитники Аун Сан Су Чжи за границей были разочарованы ее отношением к делу.

Аун Хла Тун, бывший журналист Reuters, который теперь работает на правительство в качестве представителя министра информации Мьянмы, объясняет нежелание Аун Сан Су Чжи выступить. «Критика системы правосудия будет равносильна оскорблению суда», — заявил он.

Напомним, двое журналистов были арестованы из-за освещения событий 2017 года о зверствах, совершенных во время высылки около 700 тысяч мусульман рохинджа.

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