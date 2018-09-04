В Казахстане предложили закрепить понятие «журналистское расследование»

Астана, , 14:42 — REGNUM Министерство информации и коммуникаций Казахстана предложило законодательно закрепить понятия «публичная фигура» и «журналистское расследование», сообщает 4 сентября агентство «КазТАГ» со ссылкой на международный фонд защиты свободы слова «Әділ сөз» («Справедливое слово»).

В фонде отметили, что 5 сентября представители министерства проведут встречу, в рамках которой планируется обсудить включение в закон о СМИ вышеуказанных понятий.

Министерство планирует также закрепить обязанности государства по защите плюрализма СМИ, повысить информационную культуру, независимость редакционной политики и принять ряд других мер.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа главный редактор газеты «Айкэн» Нурторе Жусип предложил на законодательном уровне ограничить количество негативных публикаций в СМИ.

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