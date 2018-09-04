В Венеции священник соберет налог с невест за слишком открытые платья

Венеция, Италия, , 14:29 — REGNUM Настоятель одного из храмов в окрестностях Венеции Кристиано Боббо нашел способ борьбы со «слишком открытыми» платьями невест на церемониях венчания, сообщает информагентство Ansa во вторник, 3 сентября.

Священник разместил объявление в местной газете La Voce della Riviera и предложил собирать налог с невест за слишком откровенные платья, причем сумма должна быть обратно пропорциональна приличности наряда. «Чем больше раздет, тем больше платишь», — резюмировал настоятель.

Целью своей акции священник назвал борьбу с дурным вкусом, проявления которого вдвойне неуместны, когда речь идет о венчании.