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В Венеции священник соберет налог с невест за слишком открытые платья

Общество

Настоятель храма предлагает ввести правило «Чем больше раздет, тем больше платишь»

Венеция, Италия, 4 сентября 2018, 14:29 — REGNUM  Настоятель одного из храмов в окрестностях Венеции Кристиано Боббо нашел способ борьбы со «слишком открытыми» платьями невест на церемониях венчания, сообщает информагентство Ansa во вторник, 3 сентября.

Священник разместил объявление в местной газете La Voce della Riviera и предложил собирать налог с невест за слишком откровенные платья, причем сумма должна быть обратно пропорциональна приличности наряда. «Чем больше раздет, тем больше платишь», — резюмировал настоятель.

Целью своей акции священник назвал борьбу с дурным вкусом, проявления которого вдвойне неуместны, когда речь идет о венчании.

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