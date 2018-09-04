МИД Украины: в стране катастрофа с миграцией граждан

Киев, , 14:25 — REGNUM На Украине катастрофическая ситуация с миграцией местных жителей, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает 4 сентября УНИАН.

По его словам, ежегодно с Украины выезжают порядка 1 млн граждан, и в ближайшее время данная тенденция сохранится. Климкин добавил, что только в Польше проживают 1,4 млн граждан Украины. Глава украинского МИД привел в пример четвертый по численности населения польский город Вроцлав, в котором от 50 до 70% жителей говорят на украинском языке.

Напомним, демографическая ситуация на Украине с каждым годом ухудшается. За все время независимости Украина потеряла около 10 млн человек: с 52 до 42 млн людей.

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