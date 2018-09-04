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«Яндекс» обжалует решение суда о ссылках на «пиратский» контент

Общество

Юристы компании с принятым ранее решением суда не согласились и заявили, что сервис не несет ответственности за размещенный в сети пиратский контент

Москва, 4 сентября 2018, 14:18 — REGNUM  Компания «Яндекс» намерена обжаловать решение суда, согласно которому сервис «Яндекс.Видео» обязан удалить ссылки на нелицензионный телеконтент. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Отмечается, что юристы компании с принятым ранее решением суда не согласились и заявили, что сервис не несет ответственности за размещенный в сети пиратский контент. Таким образом, «Яндекс» намерен добиваться указанного решения суда.

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Как сообщало ИА REGNUM, иск к компании «Яндекс» был подан «Газпром-Медиа» в связи с тем, что сервис «Яндекс.Видео» в своей поисковой выдаче размещает пиратский контент, в частности, материалы телеканалов, которые принадлежат холдингу.

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