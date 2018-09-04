В Калужской области непривитых от кори детей не пустят в школы и детсады

Обнинск, Калужская область, , 14:17 — REGNUM В Обнинске Калужской области в связи с неблагополучной обстановкой по заболеваемостью корью постановлением главного санитарного врача области введен ряд ограничительных мер, включая временный запрет на посещение образовательных учреждений города детей без соответствующей прививки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Вопрос профилактических мер по недопущению проста числа заболевших вынесли на городскую планёрку с участием заместителя главного врача по организационно-методической работе клинической больницы №8 Марины Мамедовой. По ее словам, ограничительные меры, согласно постановлению, включают, в частности, регулярную работу по пересмотру медицинских отводов от прививок и разъяснительную работу с населением по увеличению приверженности вакцинопрофилактике, направленную на снижение числа отказов от прививок.

Также, вплоть до особого распоряжения, Министерству образования и науки Калужской области предписано обеспечить временный отказ в приеме в детские дошкольные образовательные и оздоровительные учреждения детей, не привитых против кори и не болевших данной инфекцией, кроме детей, имеющих справку о наличие медицинского отвода от вакцинации. Данное распоряжение главного санитарного врача Калужской области также подтверждено соответствующим приказом главного санитарного врача Обнинска.

По словам Марины Мамедовой, в городе много лет сохраняется относительно спокойная эпедимическая обстановка по заболеваемости корью, создана хорошая прослойка по иммунизации и соблюдаются все меры по недопущению заноса данной инфекции. Только благодаря этим мерам медикам удается поддерживать стабильность, подчеркнула она. Введенные ограничения обусловлены неблагополучной обстановкой по кори в ближайших с Обнинском населенных пунктах Мишково, Малоярославце, Балабаново, Медыни.

Мамедова отметила, что живя в окружении неблагополучными территориями, прививаться от кори необходимо. Кроме этого она напомнила о вспышке кори на Украине, граждане которой часто посещают Обнинск. Она подчеркнула, что если главным санитарным врачом Калужской области будет предписано снять запрет на посещение не привитыми от кори детьми образовательных учреждений, он будет снят и в Обнинске.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Калужской области было зарегистрировано 67 случаев заболевания корью. Болезнь протекала в легкой и средней форме. Летальных и тяжелых случаев не зарегистрировано.

Читайте ранее в этом сюжете: В Обнинске первый заболевший корью оказался здоров