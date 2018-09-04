Ростовским властям предлагают избавиться от подземных переходов

Ростов-на-Дону, , 14:13 — REGNUM Чиновникам Ростова-на-Дону предлагают избавиться от подземных пешеходных переходов. Горожанин Евгений Д. выступил с инициативой, воспользовавшись сервисом «Активный ростовчанин» на сайте городской администрации, сообщает ИА REGNUM.

По мнению автора, подземные переходы не так и безопасны для горожан и гостей донской столицы. Особенно в непогоду.

«Каждый из нас сталкивался с трудностями перехода дороги в местах, где функционируют подземные переходы, особенно зимой. Когда метёт снег или, например, гололёд, то в подземный переход опасно спускаться по ступенькам из-за не вовремя убранного снега или скользкого льда. Почему нельзя просто перейти дорогу по наземному переходу со светофором? Зачем спускаться пешком по лестнице на один этаж вниз в подземелье, а потом подниматься обратно, когда в руках может быть ещё и тяжелая сумка?» — задаётся вопросом горожанин.

Евгений Д. предлагает спроектировать наземные переходы по последнему слову техники: с островками безопасности, с подсветкой, с соответствующей разметкой. Подземные переходы автор идеи предлагает демонтировать или перепрофилировать, к примеру, в музеи.

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ИА REGNUM напоминает, что ростовчане неоднократно жаловались на состояние подземных пешеходных переходов. Горожане отмечали, что части объектов необходима реставрация. Некоторые подземки, нуждающиеся в капитальном ремонте, обновили.

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