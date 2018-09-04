Ярославская область попала в реестр некачественно благоустроенных дворов

Ярославль, , 14:09 — REGNUM Активисты Общероссийского народного фронта оценили состояние дворов и общественных территорий, комплексно благоустроенных в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего было проверено 2871 дворов, и качество 337 из них вызвало у экспертов ОНФ ряд нареканий. ОНФ создал реестр некачественно благоустроенных дворов и направил его в Минстрой России. Среди наиболее распространенных проблем — рассыпающееся асфальтовое покрытие, бордюры и тротуарная плитка, застой воды у подъездов, образующийся из-за отсутствия или неправильного уклона дождевой канализации, низкое качество установленных элементов благоустройства, которые требуют капитального ремонта уже после же первой зимы.

Приводится в пример и Ярославская область, где жители ряда домов в населенных пунктах после благоустройства так и не смогли обнаружить в некоторых дворах спортивные площадки. Зато остался строительный мусор. Кроме того, общественники зафиксировали на придомовых территориях оторванные ограждения и застоявшиеся лужи, частично скрывающие некачественно уложенный асфальт.

«К сожалению, среди позитивных примеров благоустройства встречается и такие безобразные случаи. Среди причин — как халатное отношение работников к процессу благоустройства, так и экономия на качественных строительных и отделочных материалах», — подчеркнула член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина.

Реестр некачественно благоустроенных дворов ОНФ направил его в Минстрой России. Их еще раз проверят, чтобы узнать, были ли исправлены обнаруженные недостатки.

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