Минздрав Крыма: число обращений жителей Армянска к медикам растет

Армянск, Крым, , 14:08 — REGNUM За последние сутки число обращений к медикам со стороны жителей крымского города Армянска увеличилось. Об этом в интервью телекомпании Крым24 4 сентября сообщил глава республиканского минздрава Александр Голенко.

По его словам, за последние сутки в Армянске к медикам обратились 18 человек, в Красноперекопском районе — семь жителей. По его словам. Состояние у всех обратившихся нормальное, жалобы, в основном на кожные высыпания, а также на раздражённую слизистую. В большинстве случаев поставлены диагнозы «аллергический конъюнктивит», «аллергический фарингит», у одного мужчины выявили отек Квинке.

По заявлению Голенко, этиологию заболевания врачам пока не ясна — анализы, взятые у пострадавших, направлены в лаборатории в Крыму, а также в Москву.

«Сейчас надо определить источник и пути его локализации», — заявил глава республиканского минздрава.

Он также добавил, что крымские санатории готовы принять детей из Армянска уже сегодня.

Как сообщало ИА REGNUM, о химических выбросах в Крыму стало известно 24−25 августа: жители в соцсетях жаловались на ухудшение самочувствия, а также сообщали о странном налете на крышах, деревьях, машинах. Тогда власти заявляли, что для жителей никакой опасности нет. Позже в правительстве назвали причину выбросов: как утверждалось, из-за жары произошло испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом ООО «Титановые инвестиции». На этой версии власти настаивают и сейчас. Между тем, сегодня, 4 сентября, стало известно, что допустимая концентрация сернистого ангидрида в воздухе на севере Крыма превышена. Глава Крыма Аксёнов заявил, что поводов для паники и введения ЧС нет, однако сообщил о том, что детей из Армянска, вместе с мамами, отправят в санатории за госсчет.

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