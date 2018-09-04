В Ярославле часть сквера отдали под парковку

Ярославль, , 13:54 — REGNUM В ярославском сквере на улице Чайковского сделают парковку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила градозащитница Елена Богданова. Сейчас рядом со сквером идут работы. Техника работает в непосредственной близости от деревьев. Градозащитница Елена Богданова сообщила, что ГП ЯО «Ярдормост» по программе БКД делает карман под парковку шириной 5,5 м.

Между тем вопрос по поводу парковки на территории сквера поднимается неравнодушными жителями не первый год. После того, как неизвестные похитили чугунный забор, машины ставят прямо на зеленой зоне, уничтожая траву и превращая участок сквера в месиво из грязи. Жители просили мэрию забор вернуть, таким образом закрыв доступ автомобилям.

«Это глупости, что там карман пять с половиной метров — нет таких размеров. Там все делается в красных линия дороги. Пускай люди ничего не боятся. Люди боялись, когда там машины парковали на газоне в парке. Сейчас там будет обустроенная парковка в створе красных линии», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов.

Тем не менее, градозащитница Ольга Мазанова считает, что рабочие вышли за красную линию дороги — условную границу, отделяющую территорию дороги от территорий, предназначенных под иное использование.

«Видно, что корни деревьев подрублены. Рабочие залезли прямо на газон — видно, что они некорректно проводят работы. Есть нормы, согласно которым бордюр должен находится на определенном расстоянии от деревьев, а здесь роют практически вплотную к стволам. Они делают автостоянку за счет существующего газона и рекреационной зоны», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Ольга Мазанова.

Работы продолжаются, по их окончании можно будет судить, пострадал ли сквер.