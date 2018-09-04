В ЛНР начались танковые состязания

Луганск, , 13:39 — REGNUM Танковые состязания начались в Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), заявил официальный представитель вооруженных сил ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщает 4 сентября «Луганский информационный центр».

По его словам, 4 сентября прошло открытие первого этапа танковых состязаний между подразделениями войск ЛНР.

Напомним, в Донбассе с 2014 года идет гражданская война. Украина постоянно посылает регулярные войска для попытки захвата Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В этих условиях войска республик вынуждены быть постоянно готовыми к нападению противника, который может напасть напрямую или используя диверсионно-разведывательные группы.