Студенты Крымского федерального университета получат поддержку из бюджета

Симферополь, , 13:34 — REGNUM Студентам Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского, обучающимся по программам среднего профессионального образования, из бюджета Крыма будет дополнительно выплачиваться по 1 500 рублей в месяц, сообщает пресс-служба вуза.

Из сообщения следует, что распоряжение о дополнительной выплате сделал глава Крыма Сергей Аксенов на совещании, посвященном развитию системы среднего профессионального образования.

По его словам, средства будут выплачиваться жителям полуострова, обучающимся на технических специальностях в сельской местности, а также студентам КФУ.

В свою очередь руководитель вуза Андрей Фалалеев сообщил, что предоставленный уровень поддержки «будет мотивировать молодежь оставаться в Крыму для получения среднего профессионального образования».

Ранее глава республики, комментируя проблемы с вывозом мусора в Симферополе, сообщил, что основной проблемой Крыма остаётся отсутствие профессиональных кадров.

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