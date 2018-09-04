Тело погибшей 31 год назад в Карачаево-Черкесии альпинистки передали родным

Черкесск, , 13:33 — REGNUM В Карачаево-Черкесии передано родственникам тело погибшей в 1987 году альпинистки. Уроженку города Новая Ладога Ленинградской области Елену Базыкину нашли 23 августа на высоте 4000 метров на склоне самой высокой вершины Европы.

По словам официального представителя Следственного комитета по КЧР Сергея Шуваева, останки альпинистки переданы двоюродному брату и племяннику погибшей. Они намерены доставить их в Ростов, где проведут кремацию, и далее в урне транспортируют прах в Санкт-Петербург.

Как сообщало ИА REGNUM, альпинистка совершала восхождение на Эльбрус в составе группы из пяти человек 31 год назад. С восхождения группа не вернулась. Спустя более 30 лет женщину обнаружили туристы. Аномально жаркое лето вызвало активное таяние ледников, что и послужило причиной находки.

По заключению экспертов, на теле женщины обнаружены множественные переломы, что свидетельствует о том, что группа попала под лавину. Личность погибшей удалось установить по хорошо сохранившемуся паспорту, а также авиабилетам из Москвы в Минеральные Воды и обратно.

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