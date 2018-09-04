17 или 29? Немецкий суд не может определить возраст беженца-убийцы

Фленсбург, Германия, , 13:34 — REGNUM В немецком городе Фленсбург предстал перед судом предполагаемый убийца 17-летней Мирей Б., погибшей в своей квартире в марте 2018 года. Об этом пишет издание BILD 4 сентября. Мотивом убийства послужила ревность.

Однако перед судьями встал вопрос, судить обвиняемого беженца из Афганистана Ахмада З. как несовершеннолетнего или как совершеннолетнего, поскольку его точный возраст не известен.

По имеющимся документам, он прибыл в Германию в 2015 году как несовершеннолетний несопровождаемый беженец. Между тем, по итогам медицинского осмотра эксперты склоняются к выводу, что ему может быть 29 лет. Приговор должен быть оглашен в середине октября.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября к 8,5 годам лишения свободы был приговорен убийца 15-летней уроженки городка Кандель Мии Валентин. В этом случае суд также длительное время не мог установить возраст обвиняемого. Убийство девушки вызвало массовые акции протеста по всей Германии.

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