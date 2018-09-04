300-летие Кузбасса власти планируют отпразновать всей страной

Кемерово, , 13:30 — REGNUM На празднование 300-летия Кузбасса в 2021 году будут приглашены все субъекты страны, заявил на брифинге сегодня, 4 сентября, временно исполняющий обязанности региона Сергей Цивилёв, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Цивилёва, при подготовке Стратегии развития области до 2035 года, специалисты, которые проводили исследования исторических документов в Москве, Санкт-Петербурге и Оренбурге, нашли данные, указывающие на открытие первых месторождений угля в Кузбассе в 1721 году. Специалисты экспертного института, уполномоченного правительством Российской Федерации, и президента РАН подтвердили подлинность этих документов.

«300 лет со времени открытия одного из крупнейших в стране и в мире угольных бассейнов — большое событие не только для самого Кузбасса, но и для всей России. По закону субъект должен подавать заявку на празднование юбилейной даты за пять лет. У нас осталось — только три года. Поэтому мы обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой разрешить отметить знаменательную дату. И 27 августа 2018 года Путин подписал указ о праздновании этого события на федеральном уровне», — рассказал Цивилёв, отметив, что точная дата празднования ещё устанавливается.

Предварительно торжественной датой может стать 6 июля 2021 года или 21 сентября 2021 года. После того, как решиться вопрос с датой, будет дан старт — 1 тысяча дней до 300-летия Кузбасса.

К этому времени в регионе планируется реализовать несколько масштабных проектов: построить в Кемерово культурно-образовательный и музейно-выставочный комплекс «Квартал искусств», создать Международный палеонтологический центр на месте раскопок в д. Шестаково, возродить фестиваль «Зори Кузбасса» и реализовать большой выставочный проект «Кузбасс — угольное сердце России».

Читайте также: Власти Кузбасса хотят превратить регион в культурный центр Сибири

В ближайшее время в городе Кемерово начнётся строительство Президентского кадетского училища. В период с 2019 по 2021 год запланировано создание сквера, где высаженным деревьям присвоят имена погибших знаменитых шахтёров и угольных ветеранов.

«Мы будем участвовать в федеральных программах по развитию разных отраслей, чтобы привлечь инвестиции, бизнес, туристов. Все регионы страны получат приглашение на празднование 300-летия Кузбасса, смогут участвовать в подготовке мероприятий. Каждый субъект разместится на отдельной площадке», — сказал врио губернатора, предложив всем кузбассовцам принять участие в подготовке праздничных мероприятий, предлагать свои идеи и проекты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ «О праздновании 300-летия образования Кузбасса». В указе говорится: «Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2021 году 300-летия образования Кузбасса. (…) Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 300-летия образования Кузбасса».

27 августа Владимир Путин находился в Кемеровской области с рабочей поездкой. Он провёл заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, побывал на горно-промышленном комплексе «Черниговец» и встретился с врио губернатора региона Сергеем Цивилёвым.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент РФ подписал Указ «О праздновании 300-летия образования Кузбасса»