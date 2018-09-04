В Екатеринбурге осуждён экс-полицейский, вымогавший взятку у бизнесмена

Екатеринбург, , 13:24 — REGNUM В Екатеринбурге осуждён бывший участковый полиции. Суд назначил ему штраф в размере 2 млн 350 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Преступление было совершено в отношении женщины-предпринимателя. Участковый требовал от неё взятки в размере 300 тыс. рублей за возврат изъятого алкоголя и за привлечение по более мягкой административной статье. Часть взятки женщина ему отдала, но затем заявила в правоохранительные органы. Вскоре его задержали свои же коллеги.

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых отмечает, что вскоре после этого участковый был уволен. Он также добавил, что самоочищение от нечистых на руку сотрудников является одним из приоритетов управления собственной безопасности. Только за 2018 год СКР возбудил по их материалам восемь уголовных дел.