Вторник, 4 Сентября 2018 года
14:40:23 МСК

Южный федеральный университет планирует открыть подразделение в Китае

Общество

Совместно с китайскими коллегами преподаватели вуза будут выпускать специалистов, необходимых для экономического развития двух стран

Ростов-на-Дону, 4 сентября 2018, 13:16 — REGNUM  Вопросы открытия совместного китайско-русского кооперативного университета провинции Хэнань обсудили в Ростове-на-Дону врио ректора Южного федерального университета (ЮФУ) Инна Шевченко с делегацией компании «Динсинь», сообщает 4 сентября пресс-служба вуза.

На встрече председатель совета директоров компании Чжан Голян сообщил о том, что проект получил поддержку министерства образования и Госсовета Китая, и что в Хэнане уже выделен участок земли под строительство совместного подразделения. Инвестором проекта выступает китайская корпорация «Гуанда».

В свою очередь Инна Шевченко подчеркнула, что ЮФУ активно поддерживает стратегию по экспорту российского образования, заявленную руководством России, и готов принять участие в создании университета, который будет выпускать молодых специалистов, необходимых для экономического развития двух стран.

Гуанда — одна из старейших госкорпораций Китая, созданная в 1981 году. По сведениям вуза, она входит в 500 крупнейших корпораций мира.

Читайте также: Делегация ЮФУ приняла участие в работе конференции XAFS-2018 в Кракове

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-китайские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить