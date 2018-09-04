«Фонит всем назло»: на набережной Тюмени вновь нашли опасный гранит

Тюмень, , 13:22 — REGNUM На набережной Тюмени до сих пор обнаруживаются отдельные куски красного гранита, фон которых радиоактивен сверх нормы. К такому выводу пришли экологи из региональной общественной организации «Народный контроль», проверяя исполнение предписания главного санитарного врача Тюменской области, сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель РОО «Народный контроль» Александр Шемякин.

Напомним, в мае 2018 года общественники Тюмени произвели радиационные замеры на набережной реки Туры. Выяснилось, что гранит, в который она «одета», является источником повышенного радиационного фона. Так показали данные дозиметра МКС-01СА1М.

В июле Роспотребнадзор Тюменской области признал выводы общественников не безосновательными. Измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на территории набережной реки Туры подтвердили локальные радиационные загрязнения на поверхности берегового склона и бордюрного камня. Главный санврач по Тюменской области Галина Шарухо выдала предписание управлению строительства Тюменской области о замене строительных материалов в фонящих местах до 30 июля 2018 года.

В ГУС ранее сообщали, что работы по укладке гранита вёл «Мостострой-11». Сам камень поставляла тюменская фирма. И замена «фонящих» плит шла якобы за её счёт.

Территориальное управление Роспотребнадзора 20 июля сообщило в своём официальном релизе, что «фонящие» плиты на Набережной заменены, радиационный контроль не показал отклонений от нормы.

Тюменские общественники решили проверить качество надзора — 22 и 29 августа вновь прогулялись по набережной, и вновь нашли плиты с повышенным радиационным фоном.

«Мы обнаружили участок с локальным радиационным загрязнением 208 микрорентген/час на поверхности берегового склона набережной Туры прямо под мостом по улице Челюскинцев. Представьте, в регионе средний уровень радиации 22 мкР/ч, по городу Тюмени — 10−12 мкР/ч. Здесь мы видим превышение в десять раз. СанПиН «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего облучения» устанавливает максимально допустимую норму 50 мкР/час», — поясняет Александр Шемякин.

И добавил, если прогуливаться по набережной, то данные дозы не опасны. Но именно это место облюбовали тюменские художники, которые часами сидят на «фонящем» камне, что чревато.

Организация обратилась в областную прокуратуру с просьбой проверить Главное управление строительства области и главного санврача региона

Пресс-секретарь ГУС Тюменской области Мария Хожаева пояснила, что управление руководствуется выводами специалистов Роспотребнадзора, а их радиационный контроль не показал отклонений от нормы.

Кроме того, в конце мая 2018 года подрядчик проводил независимую экспертизу на 10 участках набережной. Было обследовано 115 точек. И мощность гамма-излучения соответствовала требованиям СанПиН.

Александр Шемякин ничуть не удивился — ему прислали аналогичный ответ из ГУС по Тюменской области (имеется в распоряжении редакции ИА REGNUM ), где говорится, что гранит, используемый при строительстве тюменской набережной, имеет протоколы лабораторных испытаний и допущен к применению.

Сертификаты безопасности есть, протоколы лабораторных испытаний тоже в наличии. А гранит «фонит» всем разрешительным документам назло.

«Могу лишь предполагать, что в цепочке ГУС — заказчик, «Мостострой — 11» — исполнитель, и фирма — поставщик гранита, спрашивать надо, скорее всего с поставщика камня, имеющего разрешительные документы. Не утверждаю ничего, но есть сведения, что гранит привезли из Челябинской области, где была знаменитая авария на «Маяке». На какой стадии были выданы разрешительные документы — это уже пусть правоохранительные органы проверяют. РОО «Народный контроль» написало заявление в прокуратуру Тюменской области».

И что отрадно отметить, 4 сентября с утра на набережной Тюмени работают люди с серьёзными приборами, а не маленькими дозиметрами. Когда корреспондент ИА REGNUM пытался связаться с начальником ГУС Тюменской области Сергеем Шустовым, в приёмной сообщили, что его вызвали в прокуратуру.

Что касается фирмы — поставщика гранита, корреспонденту ИА REGNUM удалось связаться с её руководителем.

«Сегодня набережную прочёсывал Роспотребнадзор. Повышенного радиационного фона, как мне сообщили, не найдено. По обнаруженному общественниками участку могу сказать лишь, что это не наш камень — гранит поставляли три организации, но почему-то в СМИ говорят лишь о нашей фирме. Предлагал нашим чиновникам областным и вновь повторюсь: соберите компетентную комиссию и выясните, объясните почему «фонит» гранит. Чтобы раз и навсегда снять спекуляции с этой темы. Года три-четыре назад аналогичная ситуация была с гранитными тротуарами Санкт-Петербурга. Они там собрали комиссию, провели масштабную разъяснительную кампанию. Гранит, действительно, источает некий уровень природной радиации. Но насколько он опасен для населения, решают лабораторные исследования. Если уж говорить о радиации, то щебень тротуаров и дорог в два раза радиоактивнее гранита. И признаться, не понимаю, кому выгодна данная тема в Тюмени. В Санкт-Петербурге конкуренты друг друга рвали «гранитной радиацией». Не хотелось бы думать, что кто-то в Тюмени затеял подобную игру. Больше скажу, в уральский гранит сейчас «одевают» Москву. Представляю, что там начнётся, и как там будут спекулировать радиацией», — высказал своё видение ситуации директор фирмы-поставщика гранита.

Что касается красного гранита, то его залежи на Урале обнаруживаются на одном месторождении, и оно, действительно, в Челябинской области. И след радиационной катастрофы на ПО «Маяк» в 1957 году на самом деле коснулся жителей района, где данное месторождение расположено. Поэтому доводы общественников, которые не являются специалистами-геологами, не беспочвенные. Отметим, что они сами желают получить информацию из компетентных уст, а не выслушивать обвинения в работе на дядю-конкурента.

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