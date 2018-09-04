«Порочная система» – зампред Госдумы о здравоохранении в РФ

Москва, , 13:30 — REGNUM Система здравоохранения, из которой сделали сферу услуг, порочна от начала и до конца, считает зампред Госдумы РФ Петр Толстой. Об этом он заявил 4 сентября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя ситуацию с коррупцией в российском здравоохранении.

«Бессмысленно переводить стрелки на конкретных врачей, так как вся система, которая сегодня существует, она порочна, — уверен Толстой. — Порочна она в чём? Я могу привести пример — в одной из областей не хватает две тысячи человек медперсонала. Там есть учебное заведение. Оно выпускает 500 человек ежегодно. Но из этих пятисот в области остается только 100. А 400 уезжают туда, где платят. Если серьёзно говорить о коррупции в медицине, то, конечно, она не в том, что врачу принесли конверт в благодарность за операцию. Коррупция в системе ОМС, где приписывают фиктивных больных. На эти мертвые души перечисляются деньги, и вся нынешняя система, которая сделала из здравоохранения сферу услуг, она вся от начала до конца порочна. Попытались заимствовать чужие практики, а они в РФ не работают».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, фонды ОМС уже не раз становились объектом критики со стороны экспертного сообщества. Так, 6 июля 2018 года известный экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заметил, что надо ликвидировать систему ОМС и вернуться к нормальной советской системе, потому что более 20% всех расходов на здравоохранение — это просто расходы на содержание фондов ОМС и их территориальных структур. По словам Делягина, когда этому фонду особо заняться нечем и для того, чтобы себя занять, его чиновники начинают просто «насиловать врачей, превращая их в писарей и заставляя их выполнять совершенно бессмысленное дело».

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