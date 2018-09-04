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Школьникам в Сургуте подарили дневники с ошибкой в гербе России

Общество

В этом году в Сургуте впервые сели за парты примерно 6 тыс. школьников

Сургут, Югра, 4 сентября 2018, 13:05 — REGNUM  Учебный дневник с полезной информацией, в которых с ошибкой изображен герб России, раздали первоклассникам в Сургуте. Об этом сообщает Югра-ТВ.

Так, двуглавый орел, изображенный на странице дневника с символами Российской Федерации, держит в лапах не скипетр и державу, а серп и молот.

По предварительным данным, ошибку допустила типография из Ульяновска, где печатались дневники.

Отмечается, что в этом году в Сургуте впервые сели за парты примерно 6 тыс. школьников.

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