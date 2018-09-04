В Подмосковье выделят 618 млн рублей для сохранения льгот пожилым людям

Красногорск, , 13:03 — REGNUM С 2019 года правом получить льготы и социальные выплаты смогут воспользоваться около 30 тыс. жителей предпенсионного возраста в Московской области. Об этом заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов («Единая Россия»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента 4 сентября.

Так, в бюджете на 2019 год уже предусмотрены необходимые средства, они составляют порядка 618 млн рублей.

Председатель Мособлдумы также подчеркнул, что в отношении людей предпенсионного возраста, а именно женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, будут применены льготы, аналогичные льготам для пенсионеров.

«Льготы распространятся на ветеранов труда и военной службы, пенсионеров без льготного статуса, а также на лиц, награждённых званием «Почетный донор СССР» и «Почётный донор России», — пояснил Брынцалов.

Соответствующие поправки в законодательство в областное законодательство Московская областная Дума примет 20 сентября, на первом заседании осенней сессии.

Брынцалов также напомнил, что ранее президент России Владимир Путин поддержал предложения парламентов субъектов РФ сохранить все региональные льготы на прежнем возрастном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Московской области заявило о намерении сохранить льготы для пожилых людей в Подмосковье. Речь идёт о льготах по ЖКХ, санаторно-курортному лечению, по компенсации оплаты телефонной связи, а также о льготах, связанных с налогообложением.

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