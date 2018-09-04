В Сыктывкаре прошла встреча полпреда президента РФ в СЗФО с волонтерами

Сыктывкар, , 12:53 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов провел встречу с волонтерами Коми, на которой обсуждалось развитие добровольческого движения в регионе. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба Сыктывкарского государственного университета (СГУ) им. Питирима Сорокина, представители которого приняли участие в мероприятии.

Присутствующие на встрече поделились опытом и успешными практиками в сфере реализации волонтерских проектов. Представители СГУ — руководитель Центра волонтерства и добровольчества Мария Гошева и волонтеры добровольческого движения «Оберег» Валерия Медведкова и Татьяна Филиппова — рассказали об усилиях университета в этой сфере.

В свою очередь Беглов с удовольствием пообщался с добровольцами, расспросил их об общественной деятельности, отношении родных к волонтёрству.

По итогам встречи Мария Гошева сообщила, что Центр волонтерства и добровольчества СГУ имени Питирима Сорокина является самым крупным в Коми и включает в себя пять добровольческих объединений. На встрече им удалось поделиться опытом в успешной реализации федеральных программ, а также в организации работы волонтеров и их обучения.

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