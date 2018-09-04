Оптимизация докатилась до общественного транспорта Екатеринбурга

Екатеринбург, , 12:47 — REGNUM Власти Екатеринбурга намерены объединить два крупнейших транспортных предприятия города. Трамвайно-троллейбусное управление и Муниципальное объединение автобусных предприятий объединятся до конца года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Процесс объединения уже стартовал, пояснили в мэрии.

В ТТУ сейчас работают порядка 5 тыс. человек. Эта организация отвечает за движение трамваев и троллейбусов. А в МОАП, которое занимается автобусными пассажироперевозками, трудятся более тысячи. Это крупнейшие в Екатеринбурге перевозчики. Представители мэрии уверяют, что на сотрудниках перемены никак не скажутся. Глава городского комитета по транспорту Игорь Федотов полагает, что эта мера позволит повысить эффективность работы общественного транспорта столицы Среднего Урала и даст возможность оптимизировать весь процесс управления пассажирскими перевозками.

Также от реформы ждут более эффективной и грамотной системы обслуживания населения в наземном транспорте, роста шансов на получение инвестиций, на улучшение условий работы и .т.д.

«От этого слияния выиграют как сами транспортники, так и рядовые горожане», — заявил Федотов.

Отметим, сейчас Трамвайно-троллейбусное управление обслуживает 30 трамвайных и 19 троллейбусных маршрутов. На линиях работают 459 трамваев и 250 троллейбусов. Автобусное предприятие обслуживает более 30 маршрутов.

В связи с предстоящей реформой далеко не все жители Екатеринбурга испытывают оптимизм. Они напоминают о том, что чиновник Федотов больше года назад уверенно говорил о том, что, например, частный маршрут №024 не является востребованным и подлежит отмене. В итоге этот маршрут формально отменили. Но до проведения нового конкурса на перевозки перевозчику продлили разрешение, и пока он работает на этом маршруте. И, как и прежде, автобусы курсируют с периодичностью раз в 10−15 минут и салон, как правило, заполнен. Это ли говорит о невостребованности маршрута?

С другой стороны напомним о проблемах, с которыми ранее сталкивались муниципальные перевозчики. Зимой 2017 года за долги они чуть не лишились электроэнергии. А в феврале сотрудники предприятий вышли на митинг против долгов по зарпллате и за достойную оплату труда.

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