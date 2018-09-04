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В Красноярске приложились к деснице святителя Спиридона 14,5 тыс. верующих

Общество

Мощи Спиридона Тримифунтского были доставлены в Красноярск 2 сентября

Красноярск, 4 сентября 2018, 12:34 — REGNUM  У мощей Спиридона Тримифунтского в Красноярске за минувшие сутки помолились около 12 тысяч верующих. Об этом, как сообщили в пресс-службе Красноярской епархии, заявил ключарь Покровского собора иеромонах Игнатий (Голинченко).

«3 сентября, с раннего утра и до позднего вечера, перед ковчегом с десницей святого помолились в общей сложности около 12 тысяч верующих», — сказал он.

Отмечается, что уже более 2,5 тыс. человек приложилось к святыне с раннего утра, 4 сентября.

Мощи Спиридона Тримифунтского были доставлены в Красноярск 2 сентября.

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Православие
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