В Красноярске для улучшения экологической обстановки взорвали котельную

Красноярск, , 12:28 — REGNUM В Красноярске взорвали 45-метровую дымовую трубу и аварийное здание муниципальной котельной №1. Демонтаж проводила Теплотранспортная компания Сибирской генерирующей компании (СГК).

(Источник видео: Сибирская генерирующая компания, Youtube.com)

Как сообщили в СГК, работы проводились с привлечением специализированной организации, имеющей разрешение на работу со взрывчатыми материалами. Именно эта организация осуществляла демонтаж дымовой трубы №1 на Красноярской ТЭЦ-1 в апреле 2018 года.

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Мероприятие — часть программы Сибирской генерирующей компании, направленной на снижение негативного воздействия на окружающую среду в Красноярском крае.

Объекты снесли методом промышленного взрыва. Перед этим из опасной зоны радиусом в 100 метров, установленной Ростехнадзором, вывели весь персонал. Доступ на территорию закрыли. Все меры безопасности строго соблюдались. Высокую квалификацию специалистов-взрывников подтвердило то, что после взрыва не разбились окна в офисном здании, которое входит в опасную зону.

Как уточнили в СГК, мероприятия по выводу малоэффективных котельных из эксплуатации и переключению их нагрузки на более эффективные ТЭЦ, которые работают в режиме когенерации, предусмотрены действующей Схемой теплоснабжения Красноярска до 2033 года и Федеральным законом №190-ФЗ от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении».

«В прошлые годы мы закрыли шесть неэкологичных и малоэффективных теплоисточников, в плане на 2018 — ещё четыре, в числе которых и две котельные в Зелёной Роще. Потребители, которые получали от них тепло, будут переведены на обслуживание от ТЭЦ. Это позволит повысить качество и надёжность теплоснабжения красноярцев. Важнейшим эффектом от вывода из эксплуатации котельных является улучшение экологической обстановки в определённом микрорайоне и во всем городе», — подчеркнул директор Красноярской теплотранспортной компании Сергей Иванов.

Муниципальная котельная №1 работала в тандеме с котельной №2 более 50 лет. Эти энергообъекты были расположены рядом с жилыми домами, граничили с детским садом. На энергоисточники часто поступали жалобы, так как дым шёл прямо в окна жителям. Это происходило из-за низких дымовых труб и малоэффективного природоохранного оборудования.

В Сибирской генерирующей компании объяснили, что из-за незамерзающей реки Енисей примерно на высоте 100 метров над городом формируется облако водяного пара. В дни безветрия загрязняющие вещества от источников выбросов не рассеиваются ниже этого уровня, создавая смог. Высота труб котельных в Зелёной Роще составляла 24 и 45 метров. Котельные отапливали 259 зданий и сооружений, в том числе 137 жилых домов, 30 социальных зданий и 92 прочих объекта. С начала очередного отопительного сезона потребители будут получать тепло и горячую воду от Красноярской ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании. Она оснащена высокой трубой в 275 метров и современным природоохранным оборудованием — электрофильтром с коэффициентом улавливания золы более чем в 99%.

На котельной №2 проводятся работы по оборудованию там центрального теплового пункта. Он будет регулировать параметры теплоносителя, поступающего красноярцам от ТЭЦ.

Мероприятия по замещению неэффективных котельных — это часть большой экологической программы, которую ведёт Сибирская генерирующая компания по соглашению о сотрудничестве, заключённому с губернатором Красноярского края. Сотрудничество направлено на снижение негативного воздействия на окружающую среду в регионе.

Важная часть этих договоренностей — экологическая модернизация Красноярской ТЭЦ-1. В настоящее время там идёт подготовка работ по строительству новой высотной дымовой трубы, которая заменит три высотой до 120 м. Одну из них — высотой 105 метров — снесли в мае 2018 года. Её снос методом промышленного взрыва осуществляла та же организация, что и снос котельной на Джамбульской.