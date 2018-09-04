Очистные на полигоне «Красный Бор» могут начать строить в 2020 году

Никольское, Ленинградская область, , 12:44 — REGNUM Строительство очистных сооружений на полигоне опасных отходов «Красный Бор» под Петербургом может начаться в 2020 году. Об этом стало известно по результатам повторных общественных слушаний, прошедших 3 сентября в Ленинградской области.

После первых слушаний, состоявшихся в сентябре 2017 года, проект канализационных очистных сооружений производственных и поверхностных сточных вод полигона был доработан с учетом замечаний и представлен жителям города Никольское, поселка Красный Бор и местным депутатам, сообщили 4 сентября в дирекции полигона.

Важнейшим изменением проекта стала новая схема обращения с жидкими отходами, образующимися при работе очистных сооружений. Ранее предлагалось их размещение в картах-котлованах самого «Красного Бора». Теперь же решено доводить их до состояния сухой соли, после чего захоранивать на соответствующих полигонах. При этом будут исключены выбросы в атмосферу.

Второе существенное изменение связано с тем, что уже обезвреженные сточные воды полигона будут проходить дополнительную очистку на комплексе очистных сооружений.

В рамках проекта на территории полигона «Красный Бор» планируется возвести четыре насосные станции, резервуар-отстойник, подземный резервуар для жидких отходов и здание для установки вакуумирования. Обновленный проект был поддержан общественностью.

«Мы надеемся, что проект пройдет повторную государственную экологическую экспертизу и государственную экспертизу проектной документации. В случае положительного решения мы сможем приступить к строительству в 2020 году», — заявил директор полигона «Красный Бор» Алексей Трутнев.

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Полигон «Красный Бор» — территория в Тосненском районе Ленинградской области, на которой расположены котлованы с хранящимися в них отходами четырех классов опасности. В котлованах находятся отходы производства фенола, ацетона, каучука, пластмасс, лакокрасочной продукции, бытовой химии, химико-фармацевтической промышленности. Полигон не принимает новые отходы с января 2014 года и остается хранилищем для 2 млн тонн накопленных отходов.

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