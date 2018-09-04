В Брянском университете прошла встреча с главным психологом МЧС России

Брянск, , 12:26 — REGNUM Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу провела встречу со студентами Брянского государственного университета (БГУ) им. И.Г. Петровского и рассказала о проектах, которые реализует возглавляемое ей ведомство, сообщает 4 сентября пресс-служба вуза.

В университете отметили, что Шойгу выбрала место встречи не случайно: сегодня по направлению подготовки «Техносферная безопасность» в вузе обучаются более 150 студентов. Еще 407 студентов обучаются по направлению подготовки «Педагогика и психология», поэтому участники мероприятия вели разговор на одном языке.

«Юлия Сергеевна ответила на вопросы студентов и поддержала их стремление после окончания вуза работать в структурах МЧС, в том числе и в службе психологической помощи», — говорится в сообщении.

В дискуссии приняли участие ректор БГУ профессор Андрей Антюхов, директор института педагогики и психологии профессор Наталья Матяш, декан факультета технологии доцент Алексей Воронин, преподаватели вуза, а также руководитель МЧС России по Брянской области полковник Вадим Уваркин. В конце мероприятия студенты поблагодарили организаторов и вручили Юлии Шойгу цветы и футболку с символикой Брянского госуниверситета.