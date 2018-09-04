Правительство Украины обмануло граждан с комплектами для новорожденных

Киев, , 12:25 — REGNUM Обещанный «пакет малыша» всем родившим женщинам на Украине так и не выдают, сообщает 4 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, украинские власти обещали с сентября начать выдавать женщинам, родившим ребенка, специальные комплекты для новорожденных. В комплекты должно было входить все необходимое для малыша: пеленки, подгузники, постельное белье и так далее. Теперь в роддомах женщин отправляют за получением «пакета малыша» в управление соцзащиты, а в соцзащите заявляют, что «пакеты» должны вручать в роддоме. Отмечается, что правительство даже не закупило еще первые комплекты.

Напомним, после госпереворота на Украине в 2014 году начался системный кризис: большинство населения живут на грани бедности, а коммунальные услуги подорожали в несколько раз.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине утвердили «корзину для новорожденных»