Более половины зданий школ в Италии не соответствуют пожарным нормам

Рим, , 12:13 — REGNUM Новый учебный год в Италии начнется уже через несколько дней, но лишь около 5% зданий школ отвечают сейсмическим нормам, сообщает Il Fatto Quotidiano во вторник, 4 сентября.

58% зданий также не отвечают и требованиям противопожарной безопасности.

Издание ссылается на данные отчета Cittadinanzattiva — организация проанализировала состояние более 6500 школ, что составляет более 15% от их общего числа.

Местные власти опасаются брать на себя ответственность, и в целом ряде городов мэры могут принять решение не открывать школы. Такое решение уже принято, в частности, в Мессине.