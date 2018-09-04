Суд снял арест с имущества экс-директора «Уральских пельменей»

Екатеринбург, , 12:07 — REGNUM Свердловский областной суд 4 сентября снял арест с имущества бывшего директора команды КВН «Уральские пельмени» Сергея Нетиевского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Арест ранее наложил Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга. Однако защита подала апелляцию в облсуд, который сегодня и отменил это постановление.

Отметим. конфликт между «Уральскими пельменями» и Нетиевским длится уже три года. В 2015-м решением общего собрания он был уволен с должности директора. Затем последовал иск в суд. В 2017 году Нетиевский отсудил у «Уральских пельменей» 300 тыс. рублей. А арбитражный суд Свердловской области признал незаконным его увольнение. Затем его уволили повторно, но и это решение суд признал незаконным.

В довершение ко всему Нетиевский стал фигурантом уголовного дела, оно возбуждено по факту превышения полномочий. Сам он не признаёт своей вины и выступает с ответными обвинениями в адрес своих бывших коллег. Похоже, что конфликт зашёл слишком далеко: шансов помириться нет, а война идёт не на жизнь, а на смерть.

Читайте ранее в этом сюжете: Директор «Уральских пельменей» Рожков ушел с поста