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Более 15 тыс. первоклассников пошли в школы в новом учебном году в ДНР

Общество

В республике работает 522 школы

Более 15 тыс. первоклассников пошли в школы в новом учебном году в ДНР
Александр Кержнер. В первый класс ( фрагмент). 1950

Донецк, 4 сентября 2018, 11:55 — REGNUM  В Донецкой Народной Республике (ДНР) в новом 2018−2019 учебном году в первый класс пошли около 15,5 тыс. учеников, сообщает 4 сентября «Донецкое агентство новостей».

Согласно сообщению, учебный год в республике начался 4 сентября из-за траура по погибшему главе ДНР Александру Захарченко. По данным министерства образования и науки, в ДНР работают 522 школы, а всего в школу пошли 143 тыс. детей в новом учебном году. Отмечается, что за последние четыре года количество учеников в школах ДНР увеличилось на 11%.

Напомним, в Донбассе в связи с началом учебного года 29 августа было объявлено перемирие.

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Госстроительство и политическая жизнь в ДНР и ЛНР
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