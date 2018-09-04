Крым: Детей Армянска отправят на каникулы из-за химических выбросов

Армянск, Крым, , 11:52 — REGNUM Двухнедельные каникулы решено объявить в школах и детских садах города Армянска, а всех детей с мамами отправят на отдых в крымские санатории, за счет государства. Об этом 4 сентября заявил глава региона Сергей Аксёнов, текст его заявления опубликован на сайте правительства республики.

«В предупредительных целях, чтобы выработать все алгоритмы действий, принято решение объявить каникулы на две недели для школ и детских садов Армянска и всех детей города школьного возраста и дошкольного возраста — с мамами, — отправить отдыхать в наши крымские санатории. Все будет за счёт государства, создан оперативный штаб», — сказал Аксенов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 4 сентября, стало известно, что предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида в воздухе превысила норму. На месте работает специальная рабочая группа. О химических выбросах стало известно 24−25 августа, но тогда и власти, и специалисты заявляли. что никакой опасности для жителей нет.

Сергей Аксёнов сегодня также заявил, что ситуация под контролем и оснований для введения режима ЧС в регионе нет.

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