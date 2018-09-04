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Пирожки и сувениры: чем еще привлекут на выборы жителей Архангельска

Общество

На избирательных участках развернется торговля

Архангельск, 4 сентября 2018, 11:40 — REGNUM  9 сентября на каждом участке Архангельска будут продавать выпечку и кондитерские изделия, горячие и холодные напитки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В зданиях, где располагается два и более избирательных участка, дополнительно будет организована торговля продовольственными и непродовольственными товарами, сувенирной, печатной продукцией, северными козулями, изделиями народных промыслов», — рассказала заместитель начальника управления торговли и услуг населению администрации Архангельска Наталья Попова.

Напомним, в Единый день голосования жители Архангельска будут выбирать депутатов городского и областного парламентов.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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