Пирожки и сувениры: чем еще привлекут на выборы жителей Архангельска

Архангельск, , 11:40 — REGNUM 9 сентября на каждом участке Архангельска будут продавать выпечку и кондитерские изделия, горячие и холодные напитки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В зданиях, где располагается два и более избирательных участка, дополнительно будет организована торговля продовольственными и непродовольственными товарами, сувенирной, печатной продукцией, северными козулями, изделиями народных промыслов», — рассказала заместитель начальника управления торговли и услуг населению администрации Архангельска Наталья Попова.

Напомним, в Единый день голосования жители Архангельска будут выбирать депутатов городского и областного парламентов.

Читайте также:

Пенсионная реформа и организация свалок определят итог выборов — политолог