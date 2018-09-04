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Чайку просят проверить «ВКонтакте» и «Мейл.ру» на популяризацию проституции

Общество

Парламентарий обратил внимание на молодежную аудиторию соцсетей

Чайку просят проверить «ВКонтакте» и «Мейл.ру» на популяризацию проституции
Пьер-Огюст Ренуар. Одалиска. 1870

Москва, 4 сентября 2018, 11:35 — REGNUM  Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) просит Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить руководство «ВКонтакте» и группы «Мейл.ру» на возможную популяризацию проституции. Это следует из имеющегося в распоряжении ИА REGNUM депутатского запроса на имя Генерального прокурора РФ Юрия Чайки и председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

«Например, «ВКонтакте» очень много предложений для молодых девушек модельной внешности о поездках в Дубай и ОАЭ на вечеринки к шейхам. Естественно, проживание, перелет — все оплачивается. Плюс организаторы платят сотни долларов в день, непонятно, за какие услуги. Как это называется? «ВКонтакте» это называется эскорт, но мы-то прекрасно понимаем, что на самом деле это банальная проституция», — отмечает Рашкин.

Депутат Госдумы просит «проверить социальную сеть «Вконтакте» на наличие ответственности по ст. 240 и 241 Уголовного кодекса РФ».

«Кроме того, прошу Вас рассмотреть вопрос об установленной законодательством РФ процессуальной ответственности руководства «ВКонтакте», а также группы «Мейл.ру» за возможную популяризацию проституции», — говорится в документе.

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