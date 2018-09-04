Прокуратуру просят проверить сохранность экспонатов в Русском музее

Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев («Справедливая Россия») просит прокуратуру города проверить условия хранения экспонатов в Государственном Русском музее (ГРМ) и, если будут найдены нарушения, инициировать возбуждение уголовного дела в отношении должностных лиц музея. Письмо направлено на имя прокурора Санкт-Петербурга Сергея Литвиненко, сообщили ИА REGNUM 4 сентября в пресс-службе депутата.

Обеспокоенность Ковалева связана с пресловутой реконструкцией, в ходе которой планируется перекрыть два внутренних двора Михайловского дворца и приспособить их для современного использования. В связи с этим, как уже сообщалось, музейные фонды ГРМ из примыкающих к дворам помещений дворца будут перемещены в другие места.

Ранее сотрудники Русского музея заявили об опасностях и угрозах предстоящей реконструкции и написали директору музея Владимиру Гусеву коллективное письмо с призывом «не допустить разрушения музея». Именно это письмо стало поводом для обращения депутата к прокурору.

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Алексей Ковалев, вслед за сотрудниками ГРМ, отмечает, что в числе прочего переезду подлежат две особые бронекладовые, где хранятся изделия из драгоценных металлов и с драгоценными камнями. Речь идет «о перемещении 8000 единиц хранения, содержащих драгметаллы и драгоценные камни, около 195 000 книг, в том числе редких и ценных, около 3000 картинных рам XVIII—XIX века, оборудования и технического оснащения реставрационных мастерских».

По мнению музейщиков, предстоящая транспортировка экспонатов грозит утратой ценных предметов хранения, а помещения, в которые предполагается перевезти экспонаты, находятся в неудовлетворительном состоянии из-за протечек и других нарушений. Научную библиотеку ГРМ предлагается переместить в Михайловский замок, где, по мнению критиков переезда, нет соответствующего библиотечного оборудования и специальных условий хранения для книг.

По данным Алексея Ковалева, заявление сотрудников музея в прокуратуру Центрального района Санкт-Петербурга осталось без должного внимания. В связи с этим депутат просит прокурора города «провести проверку сведений о грубых нарушениях требований действующей «Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР» при хранении и перемещении музейных предметов, находящихся в фондах ГРМ», а «в случае подтверждения указанных сведений внести директору ГРМ представление об устранении нарушений требований статьи 5 закона «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».

Если же в действиях руководства музея обнаружатся признаки преступления, то Ковалев предлагает «направить материалы проверки в ГУВД Санкт-Петербурга для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела».

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Напомним, работы по приспособлению дворов Михайловского дворца для современного использования должны начаться 1 декабря 2018 года и завершиться не позже 1 марта 2020 года. Проект вовлечения дворов в музейную инфраструктуру поддержан Всемирным банком, который вложит в него около 2,5 млн долларов, при общей стоимости проекта около 20 млн долларов.

В Минкультуры РФ подчеркивают, что проект перекрытия двух внутренних дворов Михайловского дворца и приспособления их для современного использования прошел необходимые экспертизы и получил положительную оценку специалистов и властей.

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