Адвокат члена «банды ГТА» осужден за попытку кражи у подзащитной

Москва, , 11:26 — REGNUM В Москве к трем годам лишения свободы приговорен бывший адвокат Абубакар Манаев, который ранее представлял интересы одного из членов «банды GTA». Такое решение, как передает НТВ, принял Хамовнический суд Москвы.

По данным телерадиокомпании, суд признал мужчину виновным в попытке хищения у фигурантки дела экс-руководителей «Нота-банка» гадалки Нонны Михай 10 млн рублей.

По материалам дела, бывшего адвоката, обещавшего своей подзащитной решить ее проблемы, задержали при передаче первой части финансовых среств в размере 5 млн рублей.

Отмечается, что Манаев признал вину и раскаялся, поэтому дело рассматривалось в особом порядке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четверых членов «банды GTA», которых обвиняли в многочисленных убийствах водителей в столичном регионе и Калужской областях, приговорили к пожизненному заключению. Такое решение вынес 9 августа суд.

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