АЛРОСА потратит 314 млн рублей на разведку нового месторождения алмазов

Якутск, , 11:29 — REGNUM Якутская алмазодобывающая компания ЯЛРОСА объявила аукцион на выполнение работ по бурению поисковых и заверочных скважин на объекте «Алакит-Мархинский-2». На поиски там драгоценных камней предполагается потратить 313,9 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как следует из документации закупки, бурение предполагается производить на перспективных участках Ноябрьский, Сохсолохский, озеро Мутное, Алакитский, а также на аномалиях объекта Алакит-Мархинский-2. Работы будут идти в пределах центральной и восточной части Алакит-Мархинского кимберлитового поля, а также в бассейне рек Алакит, Марха и Сохсолох. Общая площадь территории, которую необходимо разведать, составляет 49,9 кв км. Как предполагается, работы будут осуществляться в 2018—2020 годах. За это время взявшейся выполнять условия аукциона организации необходимо будет пробурить 26 тыс. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году из-за крупной аварии АЛРОСА фактически потеряла рудник «Мир», на котором добывала порядка 10% своих алмазов. Сейчас шахта в районе кимберлитовой трубки «Мир» фактически затоплена. Рудник намерены законсервировать и создать рядом новые подземные выработки.

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