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В Калужской области отопительный сезон стартует 17 сентября

Общество

Из 559 котельных региона 520 полностью готовы к работе

В Калужской области отопительный сезон стартует 17 сентября
Кот на батарее

Калуга, 4 сентября 2018, 11:00 — REGNUM  В Калужской области отопительный сезон официально начнётся 17 сентября. Об этом заявил на координационном совещанииминистр строительства и ЖКХ региона Егор Вирков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам калужского министра, в первую очередь тепло дадут в детские сады, школы и больницы, другие социальные учреждения с круглосуточным пребыванием людей. В квартиры жителей области тепло поступит после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура на улице не будет превышать отметку +8°С.

Вирков отметил, что в настоящее время объекты ЖКХ области к работе зимой подготовлены на 93%. Из 559 котельных области 520 уже полностью готовы к отопительному сезону. Жилищный фонд готов на 98%, водопроводные сети на 97%, электросети на 95%.

«В целом высокие показатели по подготовке к зиме у Медынского, Мещовского, Ульяновского, Кировского, Мосальского, Сухиничского и Медынского районов. Решается проблема с частными газовыми котельными в Думиничском районе», — сказал Егор Вирков.

Напомним, в 2017 году в Калужской области тепло в детсады, школы и больницы дали только 25 сентября.

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Отопительный сезон
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