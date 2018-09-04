Вторник, 4 Сентября 2018 года
11:36:50 МСК

Хакасия из-за выборов переходит в режим повышенной готовности

Общество

В единый день голосования в регионе пройдут выборы главы и парламента республики, мэра и горсовета Абакана, главы Саяногорска

Хакасия из-за выборов переходит в режим повышенной готовности
Иван Шилов © ИА REGNUM
Голосование

Абакан, 4 сентября 2018, 10:44 — REGNUM  Хакасия готовится к единому дню голосования. Для обеспечения безопасности на избирательных участках силы и средства единой системы предупреждения и ликвидации ЧС республики будут переведены в режим повышенной готовности — с 8 сентября до окончания дня выборов. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 сентября в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По данным ведомства, организован строгий контроль за противопожарным состоянием помещений избирательных участков, отработан алгоритм действий по оповещению и эвакуации людей при возникновении ЧП. На случай отключения электричества подготовлены резервные передвижные источники электроснабжения.

Системы оповещения населения находятся в полной готовности, заверили в управлении. В день голосования на избирательных участках будут дежурить сотрудники МЧС и МВД.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии в единый день голосования — 9 сентября 2018 года — пройдут выборы главы и парламента республики, мэра и горсовета Абакана, главы Саяногорска и другие.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии два избирательных участка 9 сентября откроются в шесть утра

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый день голосования 9 сентября 2018 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить