В России снизилась оценка доступности хорошего образования — исследование

Москва, , 10:18 — REGNUM Три четверти жителей крупных городов России считают, что в 2018 году в их городе можно получить качественное и современное образование. Такой показатель на семь процентных пунктов ниже уровня прошлого года, говорится в докладе Финансового университета при правительстве РФ.

«Исследование показало, что в 2018 году заметно упала доля респондентов, которые считают, что в их городе можно получить качественное и современное образование. Сегодня такого мнения придерживаются 75% жителей крупных и средних российских городов, тогда как год назад с ним были согласны 82% населения», — сказано в документе.

Жителям городов с населением свыше 250 тысяч человек был задан вопрос: «Согласны ли вы, что в вашем городе можно получить хорошее, современное образование?». Несмотря на высокую долю полностью или частично согласившихся с таким утверждением, отмечается, что в 2018 году резко подскочила доля тех, кто полностью не согласен с подобной постановкой вопроса.

Если в 2017 году доступность качественного образования категорически отрицали только 6%, то этом году их стало уже 12%.

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