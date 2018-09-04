Станцию МЦК «ЗИЛ» свяжет с парком стеклянный мост

Москва, , 09:59 — REGNUM Стеклянный мост, дизайн которого утвердила Москомархитектура, свяжет станцию Московского центрального кольца (МЦК) «ЗИЛ» с новым парком «Тюфелева роща». Об этом, как передает официальный портал мэра и правительства Москвы, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, стеклянный мост, протяженность которого составит 45 метров, построят над оживленной автомобильной дорогой.

Кузнецов добавил, что пассажирам станции МЦК «ЗИЛ» откроется панорамный вид на зеленую зону отдыха.

Отмечается, что северный терминал станции будет представлять собой трехэтажное здание с прозрачным фасадом и торцевыми стенами.