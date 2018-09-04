В здании тюменского Института наук о Земле разместилось отделение РГО

Тюмень, , 09:44 — REGNUM В отремонтированном здании Института наук о Земле Тюменского государственного университета (ТюмГУ) разместилось отделение Русского географического общества (РГО), сообщает 4 сентября пресс-служба вуза.

Как пояснил руководитель региональной организации РГО, а по совместительству директор Технологического парка ТюмГУ Евгений Голубев такое решение будет удобным, поскольку в корпусе будут обучаются будущие географы, специалисты природопользования и других направлений.

«Мы реализуем со студентами и школьниками ряд проектов. Для последних работа в стенах института становится еще и существенным элементом профориентации, многие из них потом становятся его студентами», — сказал он.

Голубев добавил, что многие сотрудники института являются активными членами РГО, а директор института Виталий Хорошавин — заместителем председателя областного отделения. Вместе с географическим обществом они реализуют ряд крупных проектов. Например, университет выиграл грант РГО на исследования в заповеднике Малая Сосьва.

Напомним, здание Института наук о Земле открылось в Тюмени после двух лет реставрации. Торжественная церемония открытия ученого корпуса прошла накануне с участием замгубернатора Тюменской области и ректора ТюмГУ.

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