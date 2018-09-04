«Мир без терроризма»: в красноярских школах прошли уроки безопасности

Красноярск, , 09:41 — REGNUM В Красноярске, как и в других городах России, 3 сентября отметили День солидарности в борьбе с терроризмом. В муниципальных учреждениях состоялись различные тематические мероприятия, сообщили ИА REGNUM сегодня, 4 сентября, в мэрии Красноярска.

Например, в школе олимпийского резерва по боксу имени Н. Д. Валова провели информационный час «Терроризм: будьте бдительны». В СШОР имени В. В. Шевчука состоялась беседа о видах терроризма и действиях при угрозе теракта. В городских библиотеках организовали тематические беседы для школьников, просмотры фильмов и видеопрезентаций.

Специалисты молодёжных центров Красноярска провели в этот день круглые столы, интерактивные лекции, беседы-дискуссии, обучающие игры, тренинги. В центре «Вектор» провели игру «Молодёжь против экстремизма и терроризма», а центр «Своё дело» организовал открытую лекцию «Наш мир без терроризма».

В школах Красноярска прошли уроки безопасности. Дети получили памятки по противодействию терроризму и экстремизму. Также в образовательных учреждениях проводились инструктажи по безопасному поведению и эвакуации, работали фотовыставки. Желающие могли принять участие в конкурсах и творческих акциях.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России 3 сентября.

Памятная дата приурочена к трагическим событиям, произошедшим 1−3 сентября 2004 года в Беслане. В результате захвата заложников в бесланской школе №1 погибли более 300 человек, в том числе 186 детей.

В День солидарности в борьбе с терроризмом вспоминают всех жертв терактов.

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