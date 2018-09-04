Вторник, 4 Сентября 2018 года
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На Сахалин надвигается мощный циклон

Общество

Сильный дождь и ураганный ветер ожидаются 5 сентября на территории 17 районов региона

На Сахалин надвигается мощный циклон
Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР
Порыв ветра

Южно-Сахалинск, 4 сентября 2018, 09:36 — REGNUM  На Сахалине из-за приближения циклона объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Сахалинской области со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.

По данным ведомства, сильный дождь и ураганный ветер ожидаются 5 сентября на территории 17 районов региона.

«На реках Сахалина ожидаются резкие подъемы уровней воды на 1−2 метра», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября синоптики предупредили о влиянии тайфуна «Джеби» на Приморский и Хабаровский края.

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