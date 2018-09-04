На Сахалин надвигается мощный циклон

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР

Южно-Сахалинск, , 09:36 — REGNUM На Сахалине из-за приближения циклона объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Сахалинской области со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.

По данным ведомства, сильный дождь и ураганный ветер ожидаются 5 сентября на территории 17 районов региона.

«На реках Сахалина ожидаются резкие подъемы уровней воды на 1−2 метра», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября синоптики предупредили о влиянии тайфуна «Джеби» на Приморский и Хабаровский края.

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