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В ФАС отреагировали на сообщения о возможном росте цен на хлеб

Общество

Ведомство рассматривает возможность выдать предостережения должностным лицам за подобные высказывания

Москва, 4 сентября 2018, 09:22 — REGNUM  Заявлениями производителей о возможном росте цен на хлеб в Российской Федерации заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом сообщила начальник Управления контроля агропромышленного комплекса ФАС РФ Анна Мирочиненко в интервью ТАСС.

По ее словам, ведомство в настоящее время рассматривает возможность выдать предостережения должностным лицам за подобные высказывания.

Мирочиненко добавила, что в те территориальные управления, где высокий уровень концентрации производства хлеба, будут направлены письма.

3 сентября в пресс-службе Минсельхоза России сообщили, что собранный в 2018 году урожай зерновых позволит не только избежать дефицита зерна на внутреннем рынке страны, но и направить часть урожая на экспорт.

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Зерновое хозяйство России
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