Жителей Московского региона 4 сентября ждет небольшой дождь

Москва, , 09:08 — REGNUM В Москве и Московской области 4 сентября ожидается теплая погода, возможен небольшой дождь. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра РФ.

По сведениям синоптиков, в Москве и Подмосковье во вторник, 4 сентября, ожидается переменная облачность и дождь. Воздух в Москве прогреется до +22…+24 °C, ветер будет восточный, со скоростью 3−8 м/с.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба. В ночь с 4 на 5 сентября в столице России температура воздуха опустится до +12…+14 °C, уточнили в метеослужбе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики продлили повышенный, «жёлтый» уровень погодной опасности для Москвы и Московской области.

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