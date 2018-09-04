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Пожарные дружины Амурского судостроительного завода померились силами

Общество

Соревнования выявили самого быстрого «тушилу» предприятия

Пожарные дружины Амурского судостроительного завода померились силами
Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР
Пожарная дружина

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 4 сентября 2018, 09:01 — REGNUM  Сразу 13 команд из числа добровольных пожарных дружин Амурского судостроительного завода приняли участие в соревнованиях, которые позволили определить свои способности в борьбе с огнем, сообщает 4 сентября пресс-служба предприятия.

«Соревнования напоминали эстафету, смешанную с полосой препятствий. Полоса состояла из четырёх этапов, каждый из которых мог проходить только определённый член команды», — говорится в сообщении.

Каждой команде нужно было преодолеть небольшое сооружение, напоминающее сарай, затем правильно подсоединить пожарные шланги, струи которых должны были попасть точно в цель и наполнить резервуары с водой. После этого замыкающий команды совершал рывок до финиша, по пути потушив горящий поддон.

Помериться силами вышли цехов 26, 2, 19, 5, 4, 6, 21, 1, инженерного центра и машиностроительного производства, цех 17 выставил на соревнования три команды. В итоге кубок достался первой команде цеха 17. Второе место завоевала команда инженерного центра. Третье место заняла команда машиностроительного производства, а один из её «дружинников» — Типикин Алексей, в личном зачёте стал самым быстрым «тушилой».

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