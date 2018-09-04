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В Бурятии в учениях задействованы комплексы С-400, С-300 и «Панцирь-С1»

Общество

Для получения допуска к боевой стрельбе и подготовке техники к предстоящим действиям российские военные уже приступили к сдаче специальных зачетов

В Бурятии в учениях задействованы комплексы С-400, С-300 и «Панцирь-С1»
Владислав Осипов © ИА REGNUM
Комплекс С-400

Улан-Удэ, 4 сентября 2018, 08:59 — REGNUM  В Бурятии стартовали тактические военные учения, в которых задействованы около 1 тыс. военнослужащих и более 150 единиц вооружения и специальной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

В пресс-службе сообщили, что на полигоне Телемба комплексы С-300, С-400 и «Панцирь-С1» в рамках учений проведут боевые стрельбы.

Отмечается, что для получения допуска к боевой стрельбе и подготовке техники к предстоящим действиям российские военные уже приступили к сдаче специальных зачетов.

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Военные учения
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